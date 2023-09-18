Заместителя шерифа Лос-Анджелеса застрелили в его патрульной машине

Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, находящийся при исполнении служебных обязанностей, был застрелен неизвестным в своей же патрульной машине.

Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, находящийся при исполнении служебных обязанностей, был застрелен неизвестным в своей же патрульной машине.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, 30-летний заместитель Райан Клинканбрумер был найден без сознания возле участка шерифа в Палмдейле, который находится в 95 км к северу от Лос-Анджелеса.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть помощника шерифа. Личность стрелявшего на данный момент устанавливается.