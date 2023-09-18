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Заместителя шерифа Лос-Анджелеса застрелили в его патрульной машине

Заместителя шерифа Лос-Анджелеса застрелили в его патрульной машине Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, находящийся при исполнении служебных обязанностей, был застрелен неизвестным в своей же патрульной машине.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 02:39
Заместителя шерифа Лос-Анджелеса застрелили в его патрульной машине

Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, находящийся при исполнении служебных обязанностей, был застрелен неизвестным в своей же патрульной машине.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, 30-летний заместитель Райан Клинканбрумер был найден без сознания возле участка шерифа в Палмдейле, который находится в 95 км к северу от Лос-Анджелеса.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть помощника шерифа. Личность стрелявшего на данный момент устанавливается.

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Версия на азербайджанском языке Los-Anceles şerifinin müavini patrul avtomobilində öldürülüb

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