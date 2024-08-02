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Зампосла Турции вызвали в МИД Израиля

Зампосла Турции вызвали в МИД Израиля Турецкий флаг был приспущен над зданием посольства республики в Тель-Авиве в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ответ израильский министр иностранных дел Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в
Другие страны
2 августа 2024 г. 14:55
Зампосла Турции вызвали в МИД Израиля

Турецкий флаг был приспущен над зданием посольства республики в Тель-Авиве в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац написал на своей странице в социальной сети "Х".

Министр сообщил, что заместителю посла Турции был выражен протест израильской стороны.

По его словам, Израиль "не потерпит выражений причастности к трауру" по Исмаилу Хании.

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Версия на английском языке Israel summons Turkish deputy ambassador over lowered flag controversy
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirinin müavini İsrail XİN-ə çağırılıb

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