Зампосла Турции вызвали в МИД Израиля

Турецкий флаг был приспущен над зданием посольства республики в Тель-Авиве в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац написал на своей странице в социальной сети "Х".
Министр сообщил, что заместителю посла Турции был выражен протест израильской стороны.
По его словам, Израиль "не потерпит выражений причастности к трауру" по Исмаилу Хании.