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Заместители министров обороны США и Британии договорились, что продолжат помогать Украине

Заместители министров обороны США и Британии договорились, что продолжат помогать Украине США приветствуют действия Великобритании по оказанию помощи Украине и готовы продолжить сотрудничество в этом направлении в будущем.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 04:49
Заместители министров обороны США и Британии договорились, что продолжат помогать Украине

США приветствуют действия Великобритании по оказанию помощи Украине и готовы продолжить сотрудничество в этом направлении в будущем.

Как передает Report, об этом заявила американский замминистра обороны Кэтлин Хикс.

"Заместитель министра Хикс поблагодарила руководство Великобритании за его вклад (...) и пообещала продолжать тесно сотрудничать (с Лондоном) в деле удовлетворения будущих потребностей Украины", - говорится в сообщении по итогам виртуальной встречи Хикс с замминистра обороны Великобритании Дэвидом Уильямсом.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся возможностей оборонной промышленности каждой страны, "статус августовского трехстороннего партнерства AUKUS (соглашение между США, Великобританией и Австралией), и усилия по углублению сотрудничества и обмену информацией между тремя партнерами", сообщил Пентагон.

Отмечается, что заместители министров заявили о готовности к углублению американо-британских отношений в области обороны и безопасности.

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