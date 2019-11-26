​Заместитель руководителя аппарата Белого дома покидает свой пост

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэниел Уолш уходит в отставку с занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, в круг обязанностей Уолша входила организация зарубежных поездок представителей вашингтонской администрации, принятие решений об использовании правительственных ресурсов помощниками президента. Как пишет газета, Уолш также играл ключевую роль в попытке выбрать в качестве места проведения саммита Группы семи принадлежащий президенту страны Дональду Трампу курорт Trump National Doral Miami - от этой идеи в конечном итоге решено было отказаться из-за критики, которую она вызвала в Вашингтоне.

Как отмечает The Washington Post, государственным служащим Уолш был на протяжении 28 лет, после отставки он планирует уйти в частный сектор.

"Дэн Уолш - фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честью. Он принял предложение о прекрасной работе в частном секторе, как и почти все мои люди, развившие свои навыки в Белом доме", - говорится в заявлении Трампа, поступившем в The Washington Post.