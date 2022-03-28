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Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена

Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о положительном результате теста на коронавирус, который она сдала после европейского турне президента США Джо Байдена.
Другие страны
28 марта 2022 г. 07:28
Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о положительном результате теста на коронавирус, который она сдала после европейского турне президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"По возвращении из поездки президента в Европу я сдала ПЦР-тест. Он показал положительный результат", - отметила Жан-Пьер в распространенном заявлении.

До поездки Байдена в Бельгию и Польшу положительный тест сдала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она не сопровождала американского лидера.

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