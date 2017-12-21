Заместитель премьер-министра Великобритании уволился из-за скандала с порнографией

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку из правительства в связи с информацией о том, что в 2008 году на его рабочем компьютере была найдена порнография.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, Грин ушёл с поста в связи с тем, что делал «неточные и вводящие в заблуждение заявления» по поводу найденной на его компьютере порнографии.

Увольнение Грина станет ударом по позициям Терезы Мей, которая привела его на "Даунинг Стрит". Грин должен был помочь Мей укрепить ее позиции, после того как Партия консерваторов, лидером которой является премьер-министр лишилась большинства в парламенте, набрав меньше половины голосов.