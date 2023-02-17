Заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая посетит Тайвань

Заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз в ближайшие дни посетит Тайвань.

Заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз в ближайшие дни посетит Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Так, в настоящее время Чейз, который отвечает в Пентагоне за связанные с Китаем вопросы, находится в Монголии, где проводит переговоры с представителями монгольского оборонного ведомства.

Предстоящая поездка будет первым с 2019 года визитом высокопоставленного чиновника Пентагона на Тайвань. Тогда остров посетил бывший заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

В Пентагоне комментировать предстоящий визит отказались.