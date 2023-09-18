Заместитель Гутерриша попала в аварию перед открытием Генассамблеи ООН

Заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг попала в аварию перед Неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, получила легкие травмы.

Заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг попала в аварию перед Неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, получила легкие травмы.

Как сообщает Report, об этом Мелисса Флеминг сообщила в соцсети "X".

"Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке - это хаос на всех дорогах и раздраженные водители. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня попала в аварию из-за автомобиля, который неожиданно ускорился и проехал на красный свет. Мне повезло отделаться синяками и порезами", - написала она.

На время Недели высокого уровня полиция Нью-Йорка перекрывает ряд улиц, прилегающих к штаб-квартире ООН.