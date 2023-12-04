Заместитель госсекретаря США посетит Гватемалу

Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес посетит Гватемалу, чтобы подчеркнуть важность передачи власти в стране избранному президенту Бернардо Аревало.

Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес посетит Гватемалу, чтобы подчеркнуть важность передачи власти в стране избранному президенту Бернардо Аревало.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, Фернандес, курирующий вопросы обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, во время визита в Гватемалу "подчеркнет важность мирной демократической передачи власти избранному президенту Аревало для активизации экономического сотрудничества и укрепления стратегического партнерства" между двумя странами.

Фернандес встретится с "коллегами из действующей и будущей администраций, а также лидерами частного сектора". Как говорится в документе, контакты призваны содействовать поддержанию "прозрачной, стабильной и благоприятной деловой среды". По мнению американской стороны, поездка заместителя госсекретаря США в Гватемалу должна "подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами народа Гватемалы", а также наличие у Вашингтона "общих ценностей" с "Аревало и с будущим правительством".