Заместитель главы КНДР прибыла в Пекин для переговоров по денуклеаризации

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Курирующая переговоры с США и тематику ядерного разоружения заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи была замечена в международном аэропорту Пекина, куда она прибыла из Пхеньяна, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Дипломат намерен провести переговоры по тематике денуклеаризации. Отмечается, что Цой Сон Хи может после Китая также посетить Россию для консультаций.

Не исключено и то, что заместитель главы МИД КНДР проведет в Китае встречу со специальным представителем Госдепартамента США по политике в отношении КНДР Стивеном Бигуном. Ожидается, что он прибудет в Пекин 8 октября из Пхеньяна, где днем ранее будет принимать участие в переговорах, которые проведет там госсекретарь Майкл Помпео.