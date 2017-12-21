Заместитель главного муфтия Иерусалима и Палестины: Никто не должен игнорировать проблему Иерусалима

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Как арабы, так и другие мусульмане не должны игнорировать проблему Иерусалима".

Как сообщает Report, об этом заявил прибывший в Баку для участия в международной конференции на тему "2017 - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог" заместитель главного муфтия Иерусалима и Палестины Ибрагим Халил Мухаммед Авадалла.

По его словам, вопрос Иерусалима – основная проблема всего человечества и мусульман в исламском мире: "Мусульманское сообщество должно оказать давление на Америку. Мы сторонники мира, закона и правды. Ни у кого нет права ущемлять права других".