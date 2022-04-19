Заместитель генсека ООН заразился коронавирусом

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший поездки в Турцию и Россию на этой неделе, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший поездки в Турцию и Россию на этой неделе, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Гриффитс информировал в понедельник в социальной сети Twitter.

"С сожалением сообщаю, что сдал сегодня положительный тест на COVID-19. Я следую инструкциям в области здравоохранения, отменил поездку и самоизолировался", - написал заместитель генсека ООН.

"Я благодарен, что привился. Этой возможности нет у многих людей в мире", - отметил он.

Напомним, что Гриффитс в понедельник на брифинге в ООН сообщил о планах посетить на этой неделе Турцию, чтобы обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Украине. Кроме того, заместитель генсека ООН допускал, что вскоре отправится в Россию.