Заместитель генсека ООН посетит Украину

Заместитель генсека ООН по миростроительству Розмари Дикарло посетит Украину 12-13 декабря и проведет переговоры с украинскими властями и представителями структур организации.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло посетит Украину с 12 по 13 декабря", - говорится в сообщении.В Киеве Дикарло "проведет переговоры с украинскими властями, представителями структур ООН и партнерскими общественными организациями, включая группы внутренне перемещенных лиц".