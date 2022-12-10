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Заместитель генсека ООН на следующей неделе посетит Николаев и Херсон

Заместитель генсека ООН на следующей неделе посетит Николаев и Херсон Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на следующей неделе посетит Украину, побывает в Николаеве и Херсоне.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 00:27
Заместитель генсека ООН на следующей неделе посетит Николаев и Херсон

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на следующей неделе посетит Украину, побывает в Николаеве и Херсоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мартин Гриффитс на следующей неделе, с 12 по 15 декабря, посетит Украину. Он встретится с представителями властей, сотрудниками гуманитарных организаций и жителями страны, пострадавшими от войны. Гриффитс оценит гуманитарную ситуации в связи с повреждением инфраструктуры и наступлением зимы", - сказал он.

"В Николаеве на юге Украины Гриффитс посетит место размещения временно перемещенных лиц, получающих помощь от ООН. Он также посетит Херсон, где ознакомится с работой пунктов распределения помощи", - добавил С. Дюжаррик.

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