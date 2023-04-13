Замешанную в коррупции экс-вице-президента ЕП выпустят из тюрьмы

Бывшую вице-президента Европейского парламента (ЕП) Еву Кайли, которая находилась в тюрьме в связи с коррупционными преступлениями, отпустят под домашний арест.

Бывшую вице-президента Европейского парламента (ЕП) Еву Кайли, которая находилась в тюрьме в связи с коррупционными преступлениями, отпустят под домашний арест.

Как передает Report , об этом сообщило издание LeSoir.

Отмечается, что Кайли будет носить электронный браслет. Экс-вице-президент Европарламента провела в тюрьме четыре месяца.

Ранее Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента выступил в поддержку лишения неприкосновенности двух депутатов — бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые подозреваются в коррупции.

11 декабря стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.