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Замедлились темпы распространения коронавируса в Испании

Замедлились темпы распространения коронавируса в Испании Темпы распространения коронавируса в Испании начали замедляться.
Другие страны
23 июля 2021 г. 12:22
Замедлились темпы распространения коронавируса в Испании

Темпы распространения коронавируса в Испании начали замедляться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

"Мы видим, что начинается замедление роста [числа инфицированных]", - заверила глава ведомства в интервью радиостанции Onda Cero. "Нам нужно продолжать вакцинировать [население] до достижения 100% [привитых подданных страны] или около того, - уточнила она. - Мы не будем в безопасности, пока все не будут привиты".

"Все, по всей видимости, указывает на то, что нам придется вводить третью дозу [вакцин от ковида], - добавила Дариас. - Нужно будет определить, когда это [делать]". Министр также выразила мнение, что вакцинация от ковида будет проводиться на ежегодной основе.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 4,2 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

В настоящий момент более 52% жителей Испании полностью привиты от коронавируса. Тем не менее в последнее время в стране заметно выросла заболеваемость среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь на вакцинацию против COVID-19. В этой связи власти разных регионов страны вновь ввели ограничительные меры.

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