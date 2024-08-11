Замбия временно закрыла свою границу с ДР Конго

Замбия временно закрыла свою границу с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Замбия временно закрыла свою границу с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на телеканал ZNBC, об этом сообщил министр торговли и промышленности Замбии Чипока Муленга.

"Мы решили принять меры предосторожности и закрыть границу на данный момент, - заявил минист. - Мы можем оказаться в ситуации, когда на границе начнут скапливаться грузовики". Министр не назвал причину закрытия границы и время, через которое она может быть вновь открыта.

В свою очередь конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на власти приграничной провинции ДРК Верхняя Катанга сообщила, что Замбия закрыла границу с ДРК в качестве ответа на решение конголезских властей запретить импорт из соседней страны пива, безалкогольных напитков и изделий из фаянса. Запрет, по информации Okapi, касается только грузовых перевозок и не распространяется на передвижение людей.

Объясняя причины введения запрета на импорт ряда товаров из Замбии, Министерство внешней торговли ДРК указало, что они ускоряют инфляцию в конголезской экономике. "Отчет министерства национальной экономики показывает, что некоторые импортные товары способствуют росту инфляции на 60%", - говорится в пресс-релизе Минфина.