Замбия временно закрыла свою границу с ДР Конго

Замбия временно закрыла свою границу с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Как передает Report со ссылкой на телеканал ZNBC, об этом сообщил министр торговли и промышленности Замбии Чипока Муленга.
"Мы решили принять меры предосторожности и закрыть границу на данный момент, - заявил минист. - Мы можем оказаться в ситуации, когда на границе начнут скапливаться грузовики". Министр не назвал причину закрытия границы и время, через которое она может быть вновь открыта.
В свою очередь конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на власти приграничной провинции ДРК Верхняя Катанга сообщила, что Замбия закрыла границу с ДРК в качестве ответа на решение конголезских властей запретить импорт из соседней страны пива, безалкогольных напитков и изделий из фаянса. Запрет, по информации Okapi, касается только грузовых перевозок и не распространяется на передвижение людей.
Объясняя причины введения запрета на импорт ряда товаров из Замбии, Министерство внешней торговли ДРК указало, что они ускоряют инфляцию в конголезской экономике. "Отчет министерства национальной экономики показывает, что некоторые импортные товары способствуют росту инфляции на 60%", - говорится в пресс-релизе Минфина.