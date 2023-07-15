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Залужный заявил о намерении освободить Крым: никто меня не остановит

Залужный заявил о намерении освободить Крым: никто меня не остановит Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Крым будет под контролем Киева, даже если против этого выступят страны - союзники.
Другие страны
15 июля 2023 г. 08:27
Залужный заявил о намерении освободить Крым: никто меня не остановит

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Крым будет под контролем Киева, даже если против этого выступят страны - союзники.

Как передает Report, в интервью The Washington Post главком ВСУ дал обещание освободить Крым.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит", - заявил он.

Также Залужный раскрыл свою концепцию победы Украины и отметил, что в стране есть еще очень большой объем работы, который предстоит проделать.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия - может быть, даже немалая, - которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторит", - сказал главнокомандующий.

Ранее Валерий Залужный сообщал, что ВСУ через месяц будут в Крыму.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna SQ baş komandanı: “Krım bizim olacaq, məni heç kim dayandırmayacaq”

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