Залужный заявил о намерении освободить Крым: никто меня не остановит

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Крым будет под контролем Киева, даже если против этого выступят страны - союзники.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Крым будет под контролем Киева, даже если против этого выступят страны - союзники.

Как передает Report , в интервью The Washington Post главком ВСУ дал обещание освободить Крым.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит", - заявил он.

Также Залужный раскрыл свою концепцию победы Украины и отметил, что в стране есть еще очень большой объем работы, который предстоит проделать.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия - может быть, даже немалая, - которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторит", - сказал главнокомандующий.

Ранее Валерий Залужный сообщал, что ВСУ через месяц будут в Крыму.