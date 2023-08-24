Залужный: ВСУ находятся на пороге прорыва

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику "медленных темпов" контрнаступления.
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По данным издания, официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель были вовлечены в интенсивные закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики контрнаступления Киева. Американские военные призывали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.
По данным неназванного американского чиновника, во время одного из разговоров с американцами Валерий Залужный ответил: "Вы не понимаете природу этого конфликта".
"Это не борьба с мятежниками. Это Курск", — добавил командующий ВСУ, имея в виду главное сражение Второй мировой войны между Германией и СССР.
По словам источника издания, объем военной техники, которую США передали Украине (было выделено вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов), достаточен для этого наступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.
"Мы создали эту гору стали для контрнаступления. Мы не можем повторить это", - сказал один бывший американский чиновник.