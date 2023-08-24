Залужный: ВСУ находятся на пороге прорыва

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику "медленных темпов" контрнаступления.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику "медленных темпов" контрнаступления.

Как передает Report , об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель были вовлечены в интенсивные закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики контрнаступления Киева. Американские военные призывали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

По данным неназванного американского чиновника, во время одного из разговоров с американцами Валерий Залужный ответил: "Вы не понимаете природу этого конфликта".

"Это не борьба с мятежниками. Это Курск", — добавил командующий ВСУ, имея в виду главное сражение Второй мировой войны между Германией и СССР.

По словам источника издания, объем военной техники, которую США передали Украине (было выделено вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов), достаточен для этого наступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

"Мы создали эту гору стали для контрнаступления. Мы не можем повторить это", - сказал один бывший американский чиновник.