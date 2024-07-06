Залужный на следующей неделе приступит к работе посла Украины в Лондоне

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступит к работе посла в Великобритании 10 июля.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступит к работе посла в Великобритании 10 июля.

Как передает Report, об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Залужный 3 июля отправился в Великобританию. В ближайшее время пройдет церемония вручения верительной грамоты на торжественной аудиенции у короля Карла III.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в мае этого года.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба объяснял это назначение тем, что у Залужного есть понимание военного контекста.

Украина не имела посла в Лондоне с 21 июля 2023 года, когда Британию покинул Вадим Пристайко.