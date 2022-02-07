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Залпы оружейных салютов прозвучали в Лондоне по случаю "платинового юбилея" Елизаветы II

Залпы оружейных салютов прозвучали в Лондоне по случаю "платинового юбилея" Елизаветы II Праздничный оружейный салют состоялся в центре Лондона по случаю 70-летнего пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 17:11
Залпы оружейных салютов прозвучали в Лондоне по случаю платинового юбилея Елизаветы II

Праздничный оружейный салют состоялся в центре Лондона по случаю 70-летнего пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "платиновый юбилей" монарха был отмечен 41 залпом оружейного салюта в Грин-парке недалеко от Букингемского дворца, которые были произведены военнослужащими королевской конной артиллерии. Они прибыли на место из казарм Веллингтона в центре британской столицы в полной парадной форме, включая гусарский кивер, с шестью лафетами времен Первой мировой войны.

Традиционно королевский салют состоит из 21 залпа, однако в случае его проведения на территории королевских парков, таких как Грин-парк, число выстрелов увеличивается до 41. В преддверии салюта в парке, где собрались несколько сотен горожан, прошел концерт с участием оркестра Гренадерской гвардии.

Также прозвучали 62 выстрела салюта из пушек Тауэра, осуществленных военнослужащими почетного артиллерийского полка. Дополнительный 21 залп был произведен по случаю "королевского юбилея" из пушек, установленных рядом с крепостью, которая номинально является "дворцом Ее Величества".

Мероприятия с участием самой 95-летней Елизаветы II в понедельник не запланированы. Различные события, приуроченные к 70-летию царствования Ее Величества, будут проходить в течение всего года, однако своего пика торжества достигнут в начале лета, когда британцев ждут четырехдневные длинные выходные.

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Версия на английском языке Volleys of gun salutes in London over "platinum anniversary" of Elizabeth II

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