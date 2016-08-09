Закрыт международный аэропорт в столице Йемена

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Международный аэропорт в столице Йемена - городе Сана закрыт до специального уведомления, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала "Аль-Маядин", причиной прекращения работы аэропорта в Сане стали массированные бомбардировки ВВС аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, по городским кварталам, прилегающим к аэропорту. Столица Йемена в настоящее время находится под контролем сторонников движения "Ансар Аллах".

Наиболее интенсивной атаке подвергся район Эн-Нахда, в котором расположен крупнейший в городе завод по выпуску продуктов питания. По последней информации, в результате налета коалиции по меньшей мере 14 работников завода были убиты, десятки получили ранения.