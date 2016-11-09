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    Закрылись первые избирательные участки на выборах президента в США

    Голосование завершилось в Индиане и Кентукки

    Аризона. 8 ноября. REPORT.AZ/ Закрылись первые избирательные участки на выборах президента США. Голосование завершилось в Индиане и Кентукки.

    Как сообщает Report, в ближайшее время голосование завершится в еще нескольких штатах: Виргинии, Северной Каролине и Огайо.

    Согласно прогнозам CNN на данный момент, Хиллари Клинтон имеет 89 процентов шансов на успех, Дональд Трамп- 11 процентов.

    При этом согласно прогнозам CNN по итогам закрытия на участков в Индиане лидирует в этом штате Трамп ( 70,5 процентов и 25,8 процентов за Клинтон) . По прогнозам в Кентукки также поддержали Трампа ( 68,0 процентов и 28,1 процентов за Хиллари Клинтон).

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