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ООН: Закрытие границ из-за COVID-19 стало новой угрозой для беженцев

Закрытие границ из-за COVID-19 стало новой угрозой для беженцев

Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса стало новой угрозой для мигрантов и беженцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по делам Центральной Америки и Мексики Сибилла Бродзински.

По данным УВКБ, около 37 тысяч человек в день вынуждены бежать из своих стран, чтобы спастись от вооруженных конфликтов, политического преследования или преступных группировок. Для них закрытие границ на фоне пандемии COVID-19 является угрозой жизни.

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