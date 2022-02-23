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Законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на Гавайях, есть погибшие

Законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на Гавайях, есть погибшие Законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на острове Кауаи (штат Гавайи) во время выполнения тренировочного полета во вторник.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 10:17
Законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на Гавайях, есть погибшие

Законтрактованный ВМС США гражданский вертолет разбился на острове Кауаи (штат Гавайи) во время выполнения тренировочного полета во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия погибли четыре человека.

Вертолет Sikorsky S61-N, который был арендован у компании Croman Corporation, упал на южной оконечности острова около 10:00 по местному времени.

Информации о причинах происшествия пока не приводится, расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.

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Версия на английском языке 4 die in Hawaii crash of contractor's helicopter
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da mülki helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb

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