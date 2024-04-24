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Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Сенате

Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Сенате Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Украине, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгр
Другие страны
24 апреля 2024 г. 01:08
Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Сенате

Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Украине, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам.

Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей законодательного органа. Объем пакета, дебаты по которому теперь были ограничены, составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

После окончательного одобрения Сенатом, что ожидается уже на этой неделе, пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı Ukrayna, İsrail və Tayvana yardım paketini təsdiqləyib

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