Законопроект о запрете ношения никаба и чадры поступит в парламент Казахстана до конца года

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Законопроект о запрете в Казахстане закрывающей лицо одежды поступит в парламент страны до конца года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев на брифинге для дипломатов по разъяснению поправок по вопросам религиозной деятельности.

"Проект предлагает запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо. Мы собираемся запретить ношение одежды, которая не позволяет идентифицировать человека", - заявил Н. Ермекбаев.

По его словам, при подготовке проекта учитывалось мнение граждан, представителей НПО, госструктур и экспертов, а также международный опыт.

Министр указал, что данная мера "на самом деле не касается напрямую религиозных вопросов, это действительно вопрос общественной безопасности".

Проект закона размещен на официальном сайте министерства по делам религий и гражданского общества, а также портале "Электронного правительства". Документ предполагает запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, он должен усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.