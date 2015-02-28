Законопроект о введении миротворческих сил в Украину Рада рассмотрит на следующей неделе

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Законопроект о введении миротворческих сил на Украину будет рассмотрен Радой во вторник, 3 марта. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу журналистам президент Украины в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

"Я вынес этот вопрос на заседание совета национальной безопасности и обороны. Единогласно СНБО поддержал мое обращение. На следующей неделе, я надеюсь, что во вторник, проект закона, который будет мной внесен, попадет в Верховную раду", - заявил Порошенко.

Как заявил ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин, инициатива об отправке на Украину миротворцев находится в самой ранней стадии обсуждения, но данный механизм не предусмотрен недавно принятой резолюцией СБ ООН.

Также президент Украины считает, что необходимо увеличить число сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющих контроль за выполнением минских соглашений по прекращению огня и отводу вооружений. "Мы высказали предложение об увеличении численности миссии для того, чтобы на каждом из 11 определенных пунктов были постоянно размещены наблюдатели ОБСЕ для мониторинга режима перемирия", - заявил Порошенко.

Ранее спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Майкл Боцюркив сообщил, что число сотрудников миссии составляет 452 человека. "Если говорить о нашем количестве - то у нас 452 человека, - сказал он. - Наши ресурсы будут увеличены до 500 (человек)".

В то же время генсек ОБСЕ Ламберто Занньер отмечал, что отправка сотрудников ОБСЕ на Донбасс невозможна без предоставления им гарантий безопасности.