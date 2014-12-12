Сенат США утвердил законопроект о военной помощи Украине и применении санкций в отношении России

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Верхняя палата Сената США приняла законопроект "Акт-2014 о поддержке свободы в Украине", касающийся оказания военной помощи Украине и применении новых санкций в отношении России.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный закон позволит президенту США оказывать Украине военную помощь и применять санкции по отношению к крупным российским компаниям.

Согласно документу, подготовленному сенатором штата Теннесси, республиканцем Робертом Коркером и главой комитета по внешним связям сената Робертом Менендесом, ограничения коснутся таких компаний, как "Газпром", "Рособоронэкспорт" и т.д.

Согласно законопроекту, главе Белого Дома первым делом предлагается начать с предоставления Украине оружия. Так, в бюджете США на 2015 год для этой цели выделено 350 млн. долларов.

Кроме того, в документе отмечается, что для возмещения потребности Украины, США могут срочно отправить в эту страну топливо. В 2015 году на финансирование подобного рода сотрудничества предусмотрено выделить 50 млн. долларов.