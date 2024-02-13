Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в Сенате США

Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США.

Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В случае одобрения в Сенате, согласно процедуре, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщает Bloomberg, в рамках проекта закона Украина должна получить более 60 млрд долларов.

В поддержку инициативы проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против.