Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в Сенате США

Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.
В случае одобрения в Сенате, согласно процедуре, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.
Как сообщает Bloomberg, в рамках проекта закона Украина должна получить более 60 млрд долларов.
В поддержку инициативы проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против.