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Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в Сенате США

Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в Сенате США Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 15:48
Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в Сенате США

Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в Сенате США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В случае одобрения в Сенате, согласно процедуре, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщает Bloomberg, в рамках проекта закона Украина должна получить более 60 млрд долларов.

В поддержку инициативы проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против.

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Версия на английском языке US Senate passes $95.3B aid package for Ukraine, Israel and Taiwan after rare all-night session

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