Законопроект о помощи Израилю на $14 млрд внесли в Конгресс США

В палату представителей американского конгресса внесен проект закона о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов - без учета остальных запросов на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.

В палату представителей Конгресса США внесен проект закона о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов - без учета остальных запросов на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели", - говорится в тексте документа.

На нужды Израиля планируется выделить 14,3 млрд долларов. Ранее данная сумма указывалась в рамках "пакетного" запроса президента США Джо Байдена к конгрессу.

Однако в отличие от предложения Байдена подготовленный республиканцами законопроект не упоминает средства на поддержку других союзников Вашингтона.