Законопроект о помощи Израилю и Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса.

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службы верхней палаты законодательного органа.

Документ поддержали 67 сенаторов, 32 высказались против. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется полноценное рассмотрение законопроекта.

Сенату необходимо провести еще как минимум пять голосований, чтобы утвердить ассигнования и отправить пакет в Палату представителей Конгресса.