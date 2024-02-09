President
О нас

Законопроект о помощи Израилю и Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

Законопроект о помощи Израилю и Украине прошел процедурное голосование в Сенате США Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 00:39
Законопроект о помощи Израилю и Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службы верхней палаты законодательного органа.

Документ поддержали 67 сенаторов, 32 высказались против. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется полноценное рассмотрение законопроекта.

Сенату необходимо провести еще как минимум пять голосований, чтобы утвердить ассигнования и отправить пакет в Палату представителей Конгресса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Ukrayna və İsrailə yardım layihəsi prosessual səsvermədən keçib

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi