О нас

Законодатели США сообщили о недостаточности фактов для раскрытия источника COVID-19

Законодатели США сообщили о недостаточности фактов для раскрытия источника COVID-19 Может пройти "вечность", прежде чем правительство США точно узнает, откуда взялся COVID-19.
Другие страны
6 марта 2023 г. 07:26
Законодатели США сообщили о недостаточности фактов для раскрытия источника COVID-19

Может пройти "вечность", прежде чем правительство США точно узнает, откуда взялся COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", с таким утверждением выступил главный демократ в комитете палаты представителей по разведке Джим Хаймс.

"У нас так мало фактов, что разные агентства неизбежно придут к разным выводам", - сказал Хаймс в интервью телеканалу NBC News. "Может пройти целая вечность, прежде чем мы действительно узнаем точно, что произошло", - отметил он.

Его точку зрения разделил председатель комитета, республиканец Майк Тернер. "Прямых доказательств нет, у нас нет Китая, признающего это, у нас нет лаборатории Уханя, передающей эти материалы", - цитируют американские СМИ Тернера.

В свою очередь, сенатор Марк Уорнер обвинил Китай в отказе быть открытым и честным в отношении происхождения COVID-19.

"Если бы этот вирус возник практически где-либо еще, там были бы ученые со всего мира", - сказал он в эфире Fox News.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi