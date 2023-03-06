Законодатели США сообщили о недостаточности фактов для раскрытия источника COVID-19

Может пройти "вечность", прежде чем правительство США точно узнает, откуда взялся COVID-19.

Может пройти "вечность", прежде чем правительство США точно узнает, откуда взялся COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", с таким утверждением выступил главный демократ в комитете палаты представителей по разведке Джим Хаймс.

"У нас так мало фактов, что разные агентства неизбежно придут к разным выводам", - сказал Хаймс в интервью телеканалу NBC News. "Может пройти целая вечность, прежде чем мы действительно узнаем точно, что произошло", - отметил он.

Его точку зрения разделил председатель комитета, республиканец Майк Тернер. "Прямых доказательств нет, у нас нет Китая, признающего это, у нас нет лаборатории Уханя, передающей эти материалы", - цитируют американские СМИ Тернера.

В свою очередь, сенатор Марк Уорнер обвинил Китай в отказе быть открытым и честным в отношении происхождения COVID-19.

"Если бы этот вирус возник практически где-либо еще, там были бы ученые со всего мира", - сказал он в эфире Fox News.