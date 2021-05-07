Законодатели США начинают расследование причин пандемии нового коронавируса

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США начинают собственное расследование причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру.

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США начинают собственное расследование причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР.

Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию "EcoHealth Alliance", сотрудничающую с китайским институтом.