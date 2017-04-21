Закон о лишении гражданства террористов вновь внесен в Госдуму России

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Группа депутатов внесла в Госдуму переработанную версию законопроекта о лишении российского гражданства людей, осужденных за терроризм, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Отмечается, что первая версия проекта была внесена в Думу 18 апреля, однако два дня спустя ее отозвали. Среди авторов законопроекта значится спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отозванный законопроект предлагал лишать гражданства людей, которые приобрели его, но потом были осуждены за преступления террористического и экстремистского характера. Помимо терроризма в отозванном законопроекте предлагалось лишать гражданства за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, захват власти, вооруженный мятеж, несообщение о преступлении, а также несколько "экстремистских" статей УК - публичные призывы к экстремистской деятельности, ее финансирование, организация экстремистского сообщества и деятельности экстремистской организации.