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Заключенные в США незаконно получили около миллиарда долларов

Заключенные в США незаконно получили около миллиарда долларов Это, возможно, самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии
Другие страны
25 ноября 2020 г. 17:21
Заключенные в США незаконно получили около миллиарда долларов
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Десятки тысяч заключенных в американском штате Калифорния обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией COVID-19, общая сумма может достигать 1 миллиарда долларов США. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.

"Мошенничество действительно ошеломляет", - заявила Шуберт. Прокуроры штата подчеркнули, что это, возможно, самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.

По словам Шуберт, только с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор добавила, что иногда пособия выплачивались напрямую заключенным или отправлялись родственникам и друзьям преступников, находившимся за пределами тюрем.Среди получателей были 133 осужденных на смертную казнь, приговоренные к высшей мере наказания получили в общей сложности 420 тысяч долларов США.

Отмечается, что запросы на получение пособий включали поддельные номера социального страхования, имена Джон Доу или Джон Адамс, которыми в США обозначают неизвестных.

Как заявила Шуберт, осуществление подобной мошеннической схемы стало возможным именно в Калифорнии, потому что в штате нет системы, сопоставляющей данные о заключенных в тюрьмах и действительно безработных, подавших заявки на пособия.

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Версия на английском языке Prisoners in US illegally paid out about a billion dollars

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