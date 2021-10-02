Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме

Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений/

Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где во вторник в беспорядках погибли 118 человек, открыли огонь по полиции в ходе инспекции помещений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили правоохранители.

"Во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс №1 заключенные открыли по ним огонь. Инцидент был немедленно нейтрализован, сейчас в тюрьме поддерживается контроль и порядок", - говорится в сообщении в блоге национальной полиции Эквадора в Twitter.

В результате последующего обыска правоохранители изъяли два автомата и три пистолета, боеприпасы и мобильные телефоны.

Во вторник в беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты 118 заключенных и 79 получили ранения, это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела сообщила, что правительство направит дополнительно 3,6 тыс. сотрудников полиции и вооруженных сил для обеспечения порядка в тюрьмах страны.