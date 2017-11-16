Захвативший заложников в отделении банка в Мадриде арестован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Захвативший заложников в отделении банка в столице Испании Мадриде арестован. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.

Сообщается, что задержанный пытался ограбить банк. При освобождении никто из заложников не пострадал.

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Неизвестный вооруженный человек захватил заложников в отделении банка в столице Испании Мадриде, сообщает Report со ссылкой на газету El Pais.

Зону, где расположен филиал банковского конгломерата Bankia, оцепила полиция.

Сколько человек находится внутри, пока неизвестно.