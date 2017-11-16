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    Захвативший заложников в отделении банка в Мадриде арестован - ОБНОВЛЕНО

    При освобождении никто из заложников не пострадал

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Захвативший заложников в отделении банка в столице Испании Мадриде арестован. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.

    Сообщается, что задержанный пытался ограбить банк. При освобождении никто из заложников не пострадал. 

    *** 13:42

    Неизвестный вооруженный человек захватил заложников в отделении банка в столице Испании Мадриде, сообщает Report со ссылкой на газету El Pais.

    Зону, где расположен филиал банковского конгломерата Bankia, оцепила полиция. 

    Сколько человек находится внутри, пока неизвестно.

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