Захвативший заложницу на вокзале в Кёльне обезврежен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Захвативший заложницу на вокзале в Кёльне преступник обезврежен.
Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в полиции.
Отмечается, что освобожденной заложнице оказывается помощь.
Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину. Его мотив пока неизвестен.
*** 16:20
Полиция немецкого Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"В зоне площади Бреслауэрплац произошел захват заложников. Силы полиции прибыли на место и выясняют обстоятельства", - сообщили в полиции.
В свою очередь издание Focus со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о стрельбе, в результате которой, вероятно, пострадал один человек.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости