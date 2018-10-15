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    Захвативший заложницу на вокзале в Кёльне обезврежен - ОБНОВЛЕНО

    © AFP 2018 / dpa/Oliver Berg

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Захвативший заложницу на вокзале в Кёльне преступник обезврежен. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в полиции.

    Отмечается, что освобожденной заложнице оказывается помощь. 

    Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину. Его мотив пока неизвестен.

    *** 16:20

    Полиция немецкого Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "В зоне площади Бреслауэрплац произошел захват заложников. Силы полиции прибыли на место и выясняют обстоятельства", - сообщили в полиции.

    В свою очередь издание Focus со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о стрельбе, в результате которой, вероятно, пострадал один человек.

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