Захвативший заложницу на вокзале в Кёльне обезврежен - ОБНОВЛЕНО

© AFP 2018 / dpa/Oliver Berg https://report.az/storage/news/4f7b975e702a88039cd7fd43346d6c21/ec646179-c04d-4a50-9769-4bf8fb111927_292.jpg

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Захвативший заложницу на вокзале в Кёльне преступник обезврежен.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в полиции.

Отмечается, что освобожденной заложнице оказывается помощь.

Инцидент произошел в аптеке на центральном вокзале. Полиция вела переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину. Его мотив пока неизвестен.

*** 16:20

Полиция немецкого Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В зоне площади Бреслауэрплац произошел захват заложников. Силы полиции прибыли на место и выясняют обстоятельства", - сообщили в полиции.

В свою очередь издание Focus со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о стрельбе, в результате которой, вероятно, пострадал один человек.