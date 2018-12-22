Захвативших грузовое судно у берегов Великобритании мигрантов задержали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Четыре мигранта, захватившие итальянское грузовое судно Grande Tema у юго-восточного берега Великобритании, задержаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила полиция графства Эссекс на своей странице в Twitter.

"Мы обеспечили безопасность судна вскоре после 11 часов вечера в пятницу 21 декабря, и теперь оно будет доставлено в док в порту Тилбери. Четыре человека были задержаны в соответствии с законом об иммиграции", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на борту судна никто не пострадал.

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Группа мигрантов пробралась на борт следовавшего из Африки грузового судна и потребовала у экипажа высадить их, когда оно оказалось в устье Темзы у побережья графств Эссекс и Кент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на представителя транспортной компании Grimaldi Group, которой принадлежит судно.

"Мы обнаружили четырех незаконно пробравшихся на борт человек. Судно следовало из Нигерии. Они выбрались из каюты и начали угрожать экипажу и требовать, чтобы судно приблизилось к берегу. Мы думаем, что они хотели выпрыгнуть [за борт] и добраться до британского берега", - заявил представитель компании Пол Киприану.

Он добавил, что члены экипажа успели укрыться в безопасном месте и судно находится под их контролем. У мигрантов нет при себе оружия, однако они успели вооружиться подручными средствами и угрожают экипажу.

По данным Sky News, судно находится в районе к северо-востоку от города Маргрит (графство Кент).

Полиция графства Эссекс на своей странице в Twitter сообщила, что принимает меры в связи инцидентом на судне и на данный момент не получала информации о пострадавших. В полиции также не считают, что эпизод связан с захватом заложников, пиратством или терроризмом.

Отметим, что во время миграции в мире в 2018 году погибли около 4,5 тысяч человек.