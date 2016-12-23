Пассажиры ливийского самолета освобождены, захватчики сдались - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Пассажиры захваченного ливийского самолета покидали воздушное судно группами. Вначале были освобождены женщины и дети, после чего из самолета стали выходить и мужчины. Захватчики сдались. Последними самолет покинули члены экипажа.

Как сообщает Report, прямую трансляцию освобождения пассажиров вел мальтийский телеканал TVM.

***18:53

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Захватчики ливийского самолета просят политического убежища на Мальте.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливийского министра.

Ранее издание "Аш-Шарк аль-Аусат" на своей странице в Twitter сообщило, что захватчики самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что требуют предоставления им убежища в одной из европейских стран.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Захваченный ливийский самолет покинули 109 из 111 пассажиров. Как сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат, на борту самолета могут оставаться два предполагаемых захватчика и несколько членов экипажа.