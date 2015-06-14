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    СМИ: Захваченных в заложники тунисских дипломатов освободили в Ливии

    Группа вооруженных людей 12 июня напала на консульство Туниса в Триполи, похищены 10 сотрудников представительства страны

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Захваченных 12 июня в заложники сотрудников тунисского посольства освободили в Ливии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал OnTV. 

    Группа неизвестных вооруженных людей в пятницу напала на консульство Туниса в ливийской столице Триполи и похитила 10 сотрудников представительства страны. В МИД Туниса резко осудили эту атаку.

    Позднее появилась информация о том, что захватчики не потребовали выкуп, а желали выяснить у пленных дипломатов причины и обстоятельства задержания одного из лидеров движения "Рассвет Ливии" Валида Клиба в Тунисе.

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