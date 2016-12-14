Захваченную ИГИЛ Пальмиру покинули более 500 семей

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Более 500 семей, по информации ООН, покинули захваченный боевиками ИГИЛ сирийский город Пальмира.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Он сообщил о том, что вокруг Пальмиры и Хомса продолжаются бои. "Мы продолжаем получать сообщения, что в Пальмире мирные жители оказались за линиями ИГ. По данным наших коллег из Сирийского Красного арабского полумесяца, более 500 семей были перемещены из Пальмиры в Хомс и другие города и получили помощь", — сказал Дюжаррик журналистам в среду.

Накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура со ссылкой на правительство страны, сообщил, что до 20% населения сирийской Пальмиры остались в городе на момент нового наступления террористов, 80% были эвакуированы.