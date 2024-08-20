Захарова заявила об отсутствии свободы СМИ во Франции

Отзыв аккредитаций у корреспондентов ТАСС для освещения Паралимпиады наглядно демонстрирует мнимую приверженность властей Франции нормам демократического общества.

Отзыв аккредитаций у корреспондентов ТАСС для освещения Паралимпиады наглядно демонстрирует мнимую приверженность властей Франции нормам демократического общества.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Париж в очередной раз наглядно продемонстрировал свою мнимую приверженность нормам демократического общества. На практике ни о каком плюрализме СМИ и свободе слова в государстве, где журналистов сегрегируют на угодных и неугодных, не может идти речи, - подчеркнула дипломат. - На фоне систематических притеснений российских спортсменов, а на сей раз и отечественных СМИ, заявление МПК (Международного паралимпийского комитета) можно рассматривать как негласное одобрение этой ущербной практики".

По словам Захаровой, Москва рассматривает этот инцидент как проявление политической ангажированности оргкомитета Паралимпиады.