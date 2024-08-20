О нас

Захарова заявила об отсутствии свободы СМИ во Франции

Захарова заявила об отсутствии свободы СМИ во Франции Отзыв аккредитаций у корреспондентов ТАСС для освещения Паралимпиады наглядно демонстрирует мнимую приверженность властей Франции нормам демократического общества.
Другие страны
20 августа 2024 г. 23:18
Захарова заявила об отсутствии свободы СМИ во Франции

Отзыв аккредитаций у корреспондентов ТАСС для освещения Паралимпиады наглядно демонстрирует мнимую приверженность властей Франции нормам демократического общества.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Париж в очередной раз наглядно продемонстрировал свою мнимую приверженность нормам демократического общества. На практике ни о каком плюрализме СМИ и свободе слова в государстве, где журналистов сегрегируют на угодных и неугодных, не может идти речи, - подчеркнула дипломат. - На фоне систематических притеснений российских спортсменов, а на сей раз и отечественных СМИ, заявление МПК (Международного паралимпийского комитета) можно рассматривать как негласное одобрение этой ущербной практики".

По словам Захаровой, Москва рассматривает этот инцидент как проявление политической ангажированности оргкомитета Паралимпиады.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
ФотоНа каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
14 августа 2024 г. 12:27
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi