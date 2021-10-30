Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов

Россия вновь предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем "раздражителям" в двусторонних отношениях.

Россия вновь предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем "раздражителям" в двусторонних отношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен", - указала дипломат.

В комментарии подчеркивается, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, "обстановка на дипломатическом фронте только усугубится".

"Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов", - говорится в комментарии.

Отметим, что у американской стороны сейчас работают в России порядка 130 человек, а в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200.