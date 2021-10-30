О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов

Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов Россия вновь предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем "раздражителям" в двусторонних отношениях.
Другие страны
30 октября 2021 г. 00:44
Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов
Report

Россия вновь предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем "раздражителям" в двусторонних отношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен", - указала дипломат.

В комментарии подчеркивается, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, "обстановка на дипломатическом фронте только усугубится".

"Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов", - говорится в комментарии.

Отметим, что у американской стороны сейчас работают в России порядка 130 человек, а в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "ABŞ daha 55 rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarmaq istəyir"

Другие новости из категории

В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
30 октября 2021 г. 01:18
Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие
Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие
29 октября 2021 г. 23:30
Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана
Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана
29 октября 2021 г. 22:57
В Болгарии больницы приостановили плановый прием и операции из-за COVID-19
В Болгарии больницы приостановили плановый прием и операции из-за COVID-19
29 октября 2021 г. 22:36
Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников
Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников
29 октября 2021 г. 21:23
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
29 октября 2021 г. 20:22
В Германии обсуждают введение локдауна для непривитых от коронавируса
В Германии обсуждают введение локдауна для непривитых от коронавируса
29 октября 2021 г. 19:45
Автомобиль из кортежа Байдена попал в ДТП в Риме
Автомобиль из кортежа Байдена попал в ДТП в Риме
29 октября 2021 г. 19:10
США ввели новые санкции против Ирана
США ввели новые санкции против Ирана
29 октября 2021 г. 18:30
Папа Римский и президент США обсудили пандемию и климатический кризис
Папа Римский и президент США обсудили пандемию и климатический кризис
29 октября 2021 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi