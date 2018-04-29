Захарова заявила, что Москве есть что рассказать по делу Скрипалей

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Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ МИД России не намерен оставлять без внимания расследование дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москве есть что сообщить общественности по этой теме.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Британии как-то все молниеносно замолчали, что выглядит весьма странно.

"Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия не собирается оставлять данное расследование без внимания.

"Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта - у нас есть, о чем рассказать", - добавила Захарова.