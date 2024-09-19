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Захарова: Запад считает постсоветское пространство полем для экспериментов

Захарова: Запад считает постсоветское пространство полем для экспериментов Коллективный Запад рассматривает постсоветское пространство в качестве поля для своих экспериментов, это отмечают и в Средней Азии.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 22:19
Захарова: Запад считает постсоветское пространство полем для экспериментов

Коллективный Запад рассматривает постсоветское пространство в качестве поля для своих экспериментов, это отмечают и в Средней Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

"Коллективный Запад и государства внутри этой натовской системы рассматривают постсоветское пространство как, к сожалению, поле для своих экспериментов, - сказала она. - Мы с нашими партнерами и в Средней Азии, и с другими говорим о том, что это действительно принудительно, чтобы не упустить момент, когда Запад начинает вмешиваться во внутренние дела до уровня разрушения государственного имущества".

Захарова отметила, что таким образом западные страны пытаются нивелировать культуру постсоветских государств, а также получить доступ к управлению их ресурсами.

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