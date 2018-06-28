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    Захарова: Встреча Лаврова и Помпео обсуждается

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео обсуждается, конкретной даты пока нет. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    "Пока у меня нет конкретики, ее в принципе нет. Она [встреча] действительно находится в стадии обсуждения. Как только появится конкретная дата или формат, мы с вами поделимся информацией", - отметила дипломат.

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