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Захарова считает, что Армения пытается усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС

Захарова считает, что Армения пытается усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС Руководство Армении пытается усидеть на двух стульях, сохраняя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но при этом предпринимая шаги, которые игнорируют интересы России.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 23:55
Захарова считает, что Армения пытается усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС

Руководство Армении пытается усидеть на двух стульях, сохраняя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но при этом предпринимая шаги, которые игнорируют интересы России.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на тех бонусах, которые она получала от сотрудничества России и членства в Евразийском экономическом союзе - это реальные цифры и факты в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые дает Запад, - сказала она. - Партнеры обращаются к нам с просьбой все это сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги, в частности в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях или как это все называется?".

По словам дипломата, если это попытка усидеть на двух стульях, то "она никого до добра не доводила".

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