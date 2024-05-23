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Россия призывает Францию воздерживаться от насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии

Россия призывает Францию воздерживаться от насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии Россия призывает официальные власти Франции воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии.
Другие страны
23 мая 2024 г. 15:40
Россия призывает Францию воздерживаться от насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии

Россия призывает официальные власти Франции воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

"Мы призываем Париж обеспечивать соблюдение прав и свободы коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий, ну и соответствовать всем тем высоким требованиям, которые Париж предъявляет другим странам, кстати, совершенно необоснованно", - сказала она.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что события в Новой Каледонии явились следствием застарелых противоречий и растущей неудовлетворенности своим положением ее коренных жителей.

"Коренное население составляют 40% этой заморской территории Франции. Очередное подтверждение того, что политика Франции в отношении ее бывших колоний, просто буквально переименованных в заморские территории, заходит в тупик и является действительно продолжением колониального и имперского мышления Парижа", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке Zakharova: Russia calls on France to refrain from violence against protesters in New Caledonia
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Fransanı Yeni Kaledoniyada zorakılıqdan çəkinməyə çağırırıq

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